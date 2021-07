Chiara Ferragni e Matteo Renzi, botta e risposta social: “Che schifo che fate politici”

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice da 24 milioni di follower su Instagram, è tornata a parlare di tematiche sociali, questa volta legate alla politica. L’influencer però non è stata affatto clemente con la classe politica e inaspettatamente è arrivata la risposta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

LA FERRAGNI CONTRO LA POLITICA: “CHE SCHIFO CHE FATE” – Nelle scorse ore, l’imprenditrice ha pubblicato delle news inerenti al contestato DDL Zan che come ormai sapranno tutti è un disegno di legge volto a contrastare l’omotransfobia, la misoginia e la violenza contro i disabili. Questa proposta di Alessandro Zan rischia di non essere calendarizzata in Senato perché, a causa di alcuni ripensamenti di Renzi, potrebbe non ottenere la maggioranza.

Allora è arrivato il commento furioso di Chiara Ferragni, la quale ha scritto: “Che schifo che fate politici. La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbtq+ serva nel nostro Paese e sia attiva nel resto d’Europa da decenni , in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale“.

Ma non è finita perché l’influnecer ha continuato ribadendo quanto sia importante avere una legge del genere nel nostro ordinamento. “Il fatto che il Ddl Zan non verrà probabilmente mai approvato è una grande sconfitta per tutti noi. Una sconfitta per ognuno di noi”.

LA RISPOSTA DI MATTEO RENZI – Inaspettatamente è arrivata, sempre tramite social, la risposta del leader di Italia Viva. “Chiara Ferragni entra nel dibattito sulla Legge Zan dicendo ai suoi 24 milioni di follower: ‘Che schifo che fate politici’, con la mia faccia. Ho sempre difeso Ferragni da chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il ruolo degli influencer. Lo faccio anche oggi. Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista“.

“Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione. Io ho firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la fiducia: quella legge dura più di una storia su Instagram” continua il politico. “La politica è serietà, passione, fatica: non è un like messo per far contenti gli amici” ha continuato Renzi, il quale ha invitato l’imprenditrice ad un confronto. Cosa accadrà adesso?

LA RISPOSTA DI FEDEZ – Attualmente l’influencer non ha replicato ma ci ha pensato suo marito Fedez, il quale ha ironizzato sul fatto che questa sera ci fosse la partita. “C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Insomma, sono aperte le danze.