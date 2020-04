Nicole Mazzocato: nuova vittima delle chat hot di Telegram

E’ venuta fuori da poco la notizia che starebbero circolando delle foto di alcuni personaggi noti e non sulla chat di Telegram. Non si tratterebbe, però, di foto comuni, si tratta, infatti, di immagini che richiamerebbero il mondo della pornografia. Scopriamo insieme meglio cosa sta accadendo.

CHAT HOT TELEGRAM: ECCO COME FUNZIONA – Utenti esperti sicuramente di fotomontaggi prenderebbero volti di personaggi noti e non, ed è questa la cosa che fa più paura, e li metterebbero su altri corpi. In genere sono corpi denudati. Il tutto, però, è un qualcosa di terribilmente grave e illegale perchè avviene senza il consenso della persone di cui vengono presi i volti. Queste foto poi verrebbero pubblicate sulle chat della piattaforma telegram girando poi per non si sa quanti altri utenti. Il tutto, lo ricordiamo, senza alcun consenso.

CHAT TELEGRAM: LE PERSONE NOTE COINVOLTE FINO AD ORA – Fino ad oggi è stato scoperto da più personaggi noti al mondo della televisione: stiamo parlando di Chiara Ferragni, nota web influencer, Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, e ora anche Nicole Mazzocato, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne anche lei ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Quest’ultima ha pubblicato un video di sfogo sulla situazione.

NICOLE MAZZOCATO: IL MESSAGGIO DI DENUNCIA ALLE ‘IENE’ – ‘Sono incaz*ata nera perchè una mia amica mi ha fatto vedere che sono finita anche io in questa chat di me*da di Telegram. A me non frega niente, hanno preso una mia foto che ho pubblicato su Instagram e l’hanno mandata, ma vorrei fermare questa cosa soprattutto dal punto di vista dei minori e delle ragazzine. Sapete cosa fanno questi pezzi di merda?’ Ha concluso Nicole: ‘prendono la tua immagine, poi altre po*no dove non c’è la faccia e dicono che sei tu’ Ha dichiarato apertamente la ragazza denunciando dunque quanto sta accadendo’.

NICOLE MAZZOCATO SI SCAGLIA CONTRO I PRESUNTI RICATTATORI – Nicole ha poi svelato che dietro tutto questo spesso ci sono persone che ricattano, per esempio ex fidanzati ce avrebbero il solo obiettivo di rovinare a loro volta l’ex fidanzata, dichiarando addirittura ‘se tu mi paghi io fermo tutto, se non mi paghi io divulgo’.

NICOLE MAZZOCATO: LE SUE PAROLE CONTRO QUANTO STA ACCADENDO – La ragazza ci ha tenuto a ribadire che a lei non tocca più di tanto quanto le è successo ma che pensa il particolar modo alle ragazze minorenni. Inoltre ci ha tenuto a ribadire quanto per lei fosse inconcepibile questa situazione e quanto le facessero ‘schifo’ certi soggetti. Ha concluso il tutto dicendo che per certi soggetti dovrebbero riaprire i manicomi, definendoli malati di mente.