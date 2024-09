Chiara Ferragni e Silvio Campara, nuovi retroscena sulla loro relazione: la reazione della moglie di lui

La presunta relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara continua a far parlare, e nuovi dettagli emergono su quella che sembra essere una storia d’amore complicata. Dopo lo scandalo che ha coinvolto la coppia, né Ferragni né Campara hanno confermato o smentito le voci. La situazione non è facile per nessuno dei due: lui, amministratore delegato di Golden Goose, è sposato e padre di due figli, mentre lei, recentemente separata, è madre di due bambini e sta attraversando una fase difficile soprattutto a livello professionale.

Le segnalazioni

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, la relazione tra i due sarebbe nata in modo inaspettato, partendo da un’amicizia. Ironia della sorte, l’amica comune sarebbe proprio Giulia Luchi, moglie di Campara, che avrebbe cercato di sostenere Chiara Ferragni durante il suo periodo di crisi. Tuttavia, a crollare sarebbe stata proprio Giulia, dopo aver scoperto il tradimento del marito e la sua storia con l’influencer.

Sempre secondo Gente, il legame tra Ferragni e Campara sarebbe stato improvviso e travolgente, tanto da portare Giulia Luchi ad allontanarsi dal marito e a trascorrere le vacanze separatamente. La vicenda ha destato non poche chiacchiere tra coloro che frequentano Forte dei Marmi e i dipendenti della boutique Golden Goose, dove Ferragni era stata vista in un’occasione acquistare scarpe per i suoi figli, Leone e Vittoria.

In quell’occasione, Silvio Campara avrebbe chiesto espressamente al personale di non farle pagare nulla, un gesto che ha alimentato ulteriori sospetti. Il legame tra Silvio Campara e Chiara Ferragni sarebbe arrivato in un momento particolarmente delicato per entrambi.

Campara, infatti, stava affrontando un periodo di forte stress a causa del fallimento del progetto di quotazione in borsa della sua azienda, Golden Goose. Questo fallimento avrebbe ulteriormente aggravato la crisi con la moglie Giulia Luchi, creando un terreno fertile per il nascere della relazione con l’imprenditrice digitale. Mentre il gossip continua a circolare, i diretti interessati mantengono il silenzio, lasciando in sospeso una vicenda che sembra tutt’altro che conclusa.