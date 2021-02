Chiara Ferragni è stata bannata dalla Soho House, parla il marito

A quanto pare sembra proprio che Chiara Ferragni, la nota imprenditrice italiana, sia stata bannata dal ristorante Soho House situato a Los Angeles. A svelare il retroscena è stato proprio il marito Fedez.

Esistono circa 18 ristoranti Soho House nelle zone più importanti delle capitali del mondo. Sono ristoranti e club inclusivi nei quali si può accedere solo dopo essere stati accettati tra i membri e in seguito al pagamento di una quota d’iscrizione.

La catena di ristoranti, proprio perché così inclusivi, ospitano artisti e persone famose e note in tutto il mondo. Non poteva mancare l’imprenditrice italiana e molto nota, Chiara Ferragni. La quale però sembra aver avuto qualche problemino in merito, scopriamo cos’è successo dal racconto del marito.

CHIARA FERRAGNI BANNATA DALLA SOHO HOUSE, PARLA FEDEZ – Durante un podcast intitolato ”Muschio Selvaggio” diretto dal marito Fedez e l’altro rapper Luis Sal, il noto cantante italiano ha svelato che sua moglie Chiara Ferragni ha finito per essere bannata dalla Soho House. Ospite anche il noto giudice di Masterchef Joe Bastianich.

”Soho House è una sorta di club in cui puoi entrare solo se sei un socio. Per diventare membro devi pagare un botto. Mia moglie ha la tessera, invece io non la ho e faccio il +1 di mia moglie. La roba incredibile è che in teoria è un posto dove sono tutti artisti, è super esclusivo e non puoi fare le foto. Mia moglie, però, una volta ha fatto una foto e l’hanno bannata per tre mesi“, ha svelato Fedez. Per vedere il video clicca qui.