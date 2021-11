Chiara Ferragni, ecco il costo della linea make-up appena lanciata

Chiara Ferragni è inarrestabile e continua a collezionare successi incredibili. L’imprenditrice digitale non solo possiede una linea di abbigliamento tutta sua, una linea di cancelleria in collaborazione con Pigna, adesso è pronta a lanciarsi nel mondo del make-up. Insomma, l’influencer non ha intenzione di lasciare nulla.

NUOVA LINEA DI MAKE-UP: I COSTI – Andando sul suo sito, notiamo che i prezzi dei suoi prodotti sono abbastanza elevati. Tuttavia, la nuova linea di trucchi lanciata dall’imprenditrice ha lasciato tutti di stucco poiché ci si aspettava dei prezzi da capogiro. In realtà, i costi sono tendenzialmente accessibili rispetto magari ad altre grandi marchi.

“Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità” ha detto la Ferragni. Ma quindi a quanto ammonta la nostra versione migliore?

Stando a quanto riporta Libero e il listino prezzi “un Blush Me Up da 36 euro, la palette occhi da 15 shades da 49 euro, l’Eye-conic mascara da 25,50 euro e lo Swipe-up brow gel, per le sopracciglia, da 20 euro. Infine ecco anche i tre rossetti: All That Glitter rosso glitterato, Workin’ Girl nude rosato e Hot Mama’s nude brown, tutti a 21,50 euro”. Alcuni follower sui social hanno esclamato: “Pensavo peggio!”.

“Sono molto felice per questo nuovo lancio che rende così completa l’offerta del brand Chiara Ferragni. Il makeup per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l’ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione” ha detto l’imprenditrice. Attualmente potete trovare i trucchi sul suo sito e affrettatevi perché andranno a ruba.