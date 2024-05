Chiara Ferragni, ennesima frecciatina a Fedez? “Puoi usare i tacchi 12 senza sensi di colpa”

Dopo l’ultimo chiacchieratissimo gossip su Fedez, Chiara Ferragni non smette di far impazzire i follower con i suoi gesti sui social. Alcune mosse dell’influencer, infatti, fanno pensare a delle velate frecciatine all’ex marito, come un recente commento a cui ha lasciato un like.

“Puoi usare i tacchi 12 senza sensi di colpa” – Mentre il rapper continua ad essere nel mirino del gossip, la Ferragni non è smette di far impazzire il popolo del web con alcune sue mosse sui social. Negli ultimi giorni, infatti, sembra che l’imprenditrice digitale stia commentando in modo velato e indiretto l’ultimo scoop che vede protagonista l’ex marito.

Nei giorni scorsi, l’influencer ha deciso di coinvolgere i suoi milioni di fan in un gioco, i cui commenti sono divenuti virali. Nel dettaglio, Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie in cui si mostra disgustata. Lo scatto è stato accompagnato dalla descrizione: “scrivere una caption”.

Tra i tanti commenti ricevuti sotto al selfie, c’è stato un utente che ha scritto: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. A questo commento è seguito l’inaspettato like dell’influencer. I commenti, però, non sono finiti qui.

Facendo riferimento all’ultimo rumor di Fedez e sul suo presunto flirt con Garance Authié, c’è chi ha scritto altre ironiche caption. Un fan, infatti, ha così scritto: “Il mio ex ha un’altra bambina da portare all’asilo”, un altro: “Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova”. Ovviamente anche in questo caso non è mancato il like di Chiara.