Chiara Ferragni, ennesimo attacco social: la replica dell’influencer

Ad essere nuovamente al centro di inutili polemiche sui social è Chiara Ferragni. Ancora una volta, infatti, i posti dell’imprenditrice digitale hanno scatenato diversi utenti, zittiti dopo poco dalla Ferragni che ha deciso di replicare ad un commento in particolare.

LA REPLICA DELL’INFLUENCER – Molto attiva sui social, Chiara Ferragni è solita condividere la sua quotidianità con i propri follower. Delle volte, però, alcuni suoi scatti o diverse sue dichiarazioni finiscono al centro di dure critiche. Se la maggior parte delle volte la donna preferisce lasciar correre, questa volta ha voluto zittire l’hater.

A far scoppiare il caos è stato un recente scatto che la Ferragni ha pubblicato su Instagram, in cui si mostra in bikini fucsia, intenta a tenersi il viso tra le mani. Ad accompagnare l’immagine è una semplice didascalia: “Sicilia Bedda”.

Oltre ai tanti complimenti fioccati sotto la foto, non sono ovviamente mancate le critiche. Un utente, infatti, ha sottolineato la mancanza di Leone e Vittoria, i figli avuti dal marito Fedez: “Ciao Chiara non è una critica ma volevo dirti di cercare di goderti il più possibile i tuoi bambini finché sono piccoli… il tempo passa e anche in fretta! Poi, non avrai più modo di stare a stretto contatto con loro”.

Davanti a questo commento, Chiara ha così replicato: “Io i miei figli me li godo sempre e con loro trascorro tanto tempo. Se vedete una foto in cui non ci sono o un momento in cui io sono con i miei amici, non significa che io li stia trascurando”.