Chiara Ferragni, ennesimo sold-out: quanto costano le sneakers?

Ancora una volta Chiara Ferragni si riconferma una grande imprenditrice. Recentemente, infatti, l’influencer ha lanciato nuovi articoli. Tra questi, uno di essi sarebbe già sold-out: le sneakers. Ma quanto costano queste calzature?

ANCORA SOLD-OUT – Solo qualche settimana fa la Ferragni è divenuta nuovamente mamma della piccola Vittoria. Sono tante le storie e le foto con la piccola e il primogenito Leone che lei e Fedez, suo marito, condividono tra i fan.

Sempre attiva sui social, Chiara non manca di condividere con i tantissimi follower i momenti che trascorre con la sua famiglia, ma non solo. La donna, infatti, ha recentemente condiviso l’ennesimo successo: le sneaker sold-out.

In occasione della primavera-estate 2021, l’imprenditrice digitale ha lanciato dei nuovi articoli. Uno di questi sono state subito acquistate in un solo giorno, lasciando delusi i fan arrivati tardi.

“CF1 Sneakers in pelle bianca con dettagli in glitter argento. Interno in spugna. Banda “Logomania” ai lati. Suola in gomma. Made in Italy”, questa è la descrizione presentata sul sito della Ferragni. Il costo delle calzature dove campeggia l’iconico occhio azzurro? 199 euro. Come riporta leggo.it, alcuni fan sono rimasti molto delusi dal prezzo: “Non è possibile”.