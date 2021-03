Chiara Ferragni, fa infuriare il figlio: il gesto di Leone che lascia tutti senza parole

È innegabile la fama che Chiara Ferragni è riuscita a conquistarsi nel corso degli anni, tanto da divenire nota a livello mondiale. Molto attiva sui social, l’influencer è solita condividere i suoi momenti di quotidianità con il marito Fedez e il figlio Leone. A spiazzare i follower, infatti, è stato un gesto fatto da Leone.

CHIARA FA INFURIARE LEONE – Il tutto ha avuto inizio stamattina, mentre Chiara stava condividendo delle IG Stories. Il figlio dei Ferragnez ha l’abitudine di iniziare la giornata con “Blinding Lights”, il brano di The Weeknd. Durante quei minuti, come ha potuto appurare la stessa Ferragni, Leone non vuole essere disturbato.

Mentre il bambino era intento ad ascoltare il suo brano preferito, la Ferragni ha iniziato a canticchiarlo. Questo ha fatto infuriare Leone tanto che si è voltato verso la madre, portando il ditino davanti alla bocca a voler far segno all’influencer di far silenzio. Il gesto non è di certo passato inosservato, spiazzando gli utenti del web.

L’immagine di Leone che zittisce la famosa fashion blogger è divenuta virale, tanto da essere utilizzata per fare dei meme. Le divertenti immagini sono giunte fino a Chiara che non ha perso l’occasione di condividerne qualcuna.

FEDEZ RIVELA L’INIZIALE DELLA FIGLIA – Come annunciato qualche mese fa, la famiglia Ferragnez a breve si allargherà. Fedez e Chiara Ferragni sono infatti in attesa di una bambina di cui, però, non si sa ancora il nome. La coppia ha infatti dichiarato di voler svelare il nome soltanto dopo la nascita della neonata. Nonostante questo, sono in molti ad ipotizzare il possibile nome che i Ferragnez daranno alla secondogenita.

Lasciando tutti senza parole, Fedez, a poche ore da Sanremo, ha voluto rivelare l’iniziale della figlia. Il rapper ha infatti pubblicato una foto su Instagram, uno scatto in cui indossa una camicia firmata Versace. Non sono di certo passate inosservate le iniziali che campeggiano sull’indumento: C di Chiara, F di Federico, L di Leone e V di?