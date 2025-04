Chiara Ferragni, torna a parlare di Fedez e della loro relazione tossica

Nonostante, ormai, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sia finito da tempo, i gossip sulla coppia non smettono di infiammare il web.

Questa volta è stata l’influencer a prendere parola. L’ha fatto su Tik tok; rispondendo ad una critica. Recentemente, la nota blogger ha pubblicato un video sulla fine delle relazioni tossiche. Un user le ha fatto presente il suo punto di vista. Secondo questo anonimo soggetto, Chiara avrebbe volontariamente fatto finta di niente per sei lunghi anni. L’allusione al fatturato della coppia è evidente.

La Ferragni, però, ha risposto all’insinuazione: “Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”.

Ha aggiunto: “Perché spesso scegliamo partner sbagliati? Tendiamo ad attrarre persone tossiche perché il nostro cervello riconosce quel tipo di dinamiche. Purtroppo, in ogni relazione commettiamo errori, spesso legati a traumi, insicurezze o a schemi ripetitivi che non riusciamo a interrompere”.

Chiara, ha precisato, che in questo caso, l’allusione non era certo per Fedez. L’influencer si sarebbe solo fatta portavoce di quanto capito, anche dai racconti di terze persone sulle rispettive relazioni. I fan non credono che sia questa la verità. Sembra, anzi, che di tanto in tanto la Ferragni prenda la palla al balzo per ricordare i tradimenti, rivelati da Fabrizio Corona. Fedez continuerà a scegliere di proseguire sulla via del silenzio? O risponderà?