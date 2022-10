Chiara Ferragni, festeggia Halloween: party a tema female popstar

Quest’anno Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare Halloween in anticipo, ma sempre in grande stile. Anche in quest’occasione l’imprenditrice digitale ha fatto impazzire i social, decidendo di trasformarsi in un’iconica popstar degli anni ’90: Christina Aguilera.

PARTY DI HALLOWEEN – A distanza di pochi giorni da Halloween, la Ferragni ha deciso di festeggiarlo in anticipo insieme ai suoi più cari amici. Dopo aver cenato tutti insieme, Chiara e i suoi amici hanno deciso di recarsi a La Boum a Milano. Dalle IG Stories e i post condivisi su Instagram, è più che evidente il tema del party: female popstar.

Se l’anno scorso l’influencer ha optato per un costume spaventoso, quest’anno ha optato per travestirsi da una famosissima popstar. Tornando indietro nel tempo, precisamente negli anni ’90, la Ferragni ha sfoggiato lo stesso look di Christina Aguilera nel videoclip Dirrty.

Come mostrato anche dagli scatti postati su Instagram, Chiara ha voluto osare come sempre. Così come indossato dalla Aguilera, l’imprenditrice digitale ha lasciato scoperto il ventre piatto e il seno coperto da un micro bikini. Ciò che ha fatto impazzire il popolo dei social, però, è stato il pezzo di sopra. La donna, infatti, ha indossato dei pantaloni a vita bassa, molto di moda negli anni duemila, che lasciano il lato b scoperto e ben in vista degli slip con la scritta “nasty”, cioè “cattiva ragazza”.

Ancora una volta, quindi, Chiara Ferragni ha dato sfoggio della sua innegabile bellezza e della sua sensualità. Non sono ovviamente mancati gli apprezzamenti da parte dei suoi tantissimi fan, commentandole gli scatti che l’influencer ha deciso di mostrare sul proprio account su Instagram.