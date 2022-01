Chiara Ferragni, Festival di Sanremo: assente per problemi di budget?

Tra le influencer italiane più note a livello mondiale, Chiara Ferragni è da poco tornata al centro del gossip. Stando a quanto emerso sul web, l’imprenditrice digitale sarebbe dovuta essere tra le co-conduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La mancata presenza della donna sarebbe dovuta ad un problema di budget.

PROBLEMI DI BUDGET AL FESTIVAL – La gara canora più nota in Italia è alle porte e iniziano a spuntare i nomi di chi sarebbe dovuto essere presente sul palco dell’Ariston. In un recente articolo, Giuseppe Candela ha infatti esposto i problemi riscontrati nell’organizzazione del Festival dopo ben due anni di pandemia.

Dato, come anche fatto notare il giornalista, la sicurezza ha un certo costo per la Rai, la produzione del Festival ha dovuto effettuare dei tagli. Ad esempio, come rivelato da Candela, alcuni volti ben noti nel mondo dello spettacolo non saranno presenti sull’Ariston per questione di budget.

Tra questi nomi è stato fatto quello di Chiara Ferragni, che proprio l’anno scorso ha utilizzato i suoi social per sostenere Fedez, il marito, in gara con Francesca Michelin. Oltre all’influencer, Giuseppe Candela ha parlato anche di una star mondiale, Lady Gaga:

“Sui social alla signora Grazia si è accesa la lampadina: al posto di Maria Chiara Giannetta si poteva puntare su Chiara Ferragni. La sorella Graziella, dopo una lunga riflessione, ha aggiunto che Cesare Cremonini non si può definire superospite e che bisognava puntare tutto su Lady Gaga. Ha risposto per tutti la terza sorella di Grazia e Graziella, quella dal nome meno elegante”.

Sul finire la penna de Il fatto quotidiano ha concluso con due opzioni che potrebbero aver portato a tali decisioni: “Ogni ragionamento non può che muoversi su due punti: i soldi di un tempo sono finiti e la pandemia condiziona tutte le trattative, ancora di più con i grandi nomi dall’estero”.

Da quanto emerso in questi ultimi giorni, infatti, nella 72esima edizione del Festival di Sanremo saranno presenti unicamente volti italiani. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus saranno: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Ad oggi i super ospiti sono Laura Pausini, Checco Zalone e Cesare Cremonini. Come ospiti musicali, infine, è certa la presenza dei Maneskin durante la prima serata.

