Chiara Ferragni, fidanzamento con Giovanni Tronchetti: la famiglia di lui non vedrebbe di buon occhio l’influencer

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno facendo sul serio. La loro relazione sembra andare a gonfie vele e non è più un segreto: i due, che recentemente sono stati avvistati più volte insieme, si comportano ormai come una vera e propria famiglia allargata. Si è iniziato a vociferare di un possibile fidanzamento in vista, cosa, che, però, non sembrerebbe esser visto di buon occhio dalla famiglia dell’imprenditore.

LA REAZIONE DELLA FAMIGLIA – La Ferragni ha deciso di uscire allo scoperto e viversi la sua nuova storia d’amore alla luce del sole. Recentemente, infatti, i due sono stati avvistati mentre trascorrevano un pomeriggio insieme ai figli di entrambi, tra giochi e risate, in una domenica di totale armonia.

La relazione tra l’imprenditrice digitale e il rampollo di casa Pirelli è sempre più solida. Da quanto si dice in giro, Giovanni sarebbe pronto a fare un grande passo con Chiara, regalando un anello di fidanzamento da sogno. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi:

“Nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato“

Il settimanale Oggi, ha rivelato che la famiglia Tronchetti Provera non vedrebbe di buon occhio questa storia, soprattutto per il passato di Chiara, legato alla sua storia con Fedez e alle sue recenti vicende legali.

Nonostante queste difficoltà, la coppia non sembra intenzionata a nascondersi. Chiara e Giovanni sono stati fotografati insieme in numerose occasioni, da un romantico weekend a Saint Moritz a una serata a Villa d’Este, uno dei luoghi più esclusivi del Lago di Como. Le immagini parlano chiaro: tra di loro c’è un’intesa che va oltre le parole. E ora, tra gli addetti ai lavori, si vocifera che Giovanni stia preparando una sorpresa per Chiara, un anello che ufficializzerà il loro amore in modo spettacolare.

Tuttavia, non è tutto semplice. I genitori di Giovanni, Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, non sembrano molto entusiasti della relazione. Secondo quanto riportato da alcuni media, non avrebbero visto di buon occhio la velocità con cui la coppia sta vivendo la sua storia, né tantomeno il passato di Chiara, che è stato spesso sotto i riflettori. I Tronchetti Provera si sarebbero aspettati una scelta diversa per il figlio, magari più “tradizionale” e lontana dalle polemiche mediatiche che hanno coinvolto l’influencer negli ultimi anni.

In ogni caso, Chiara e Giovanni sembrano determinati a seguire il loro cuore, nonostante le resistenze. Se l’amore è davvero quello che sembra, alla fine trionferà su tutto, anche sulle difficoltà familiari. Per ora, la coppia continua a vivere la sua storia senza remore, e chissà che nei prossimi mesi non arrivi davvero l’annuncio di un matrimonio, magari con l’anello tanto atteso.