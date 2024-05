Chiara Ferragni, flirt con un noto tennista? La smentita ufficiale

Dopo la conferma ufficiale della fine del suo matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni si è spesso trovata nel mirino della cronaca rosa. Negli ultimi giorni, infatti, si è vociferato di un presunto flirt in corso tra l’imprenditrice digitale e un noto tennista. Sui social, però, è arrivato l’indizio che smentisce quest’ultimo rumor.

FLIRT IN CORSO? – A distanza di mesi dallo scandalo scoppiato con il caso Balocco e dalla separazione con Fedez, Chiara ha ripreso in mano la sua vita. L’influencer, infatti, oltre ha tornare sui social, ha deciso di ritagliarsi dei momenti con i suoi amici e con se stessa. Recentemente è volata anche a Roma per assistere agli Internazionali di Tennis.

Da quanto rivelato da Fabrizio Corona, ad incuriosire la Ferragni non sarebbe tanto lo sport, ma uno sportivo in particolare. Su Dillinger News, l’ex re dei Paparazzi ha svelato che l’influencer si sarebbe recata agli Internazionali di Tennis per un motivo preciso: Alexander Zverev. Stando a quanto riportato da Corona, tra il tennista e la donna sarebbe in corso un flirt.

A sostegno della sua tesi, Fabrizio ha mostrato quelli che sarebbero gli indizi che farebbero pensare che tra i due ci sia del tenero. Corona, infatti, ha mostrato una fotografia condivisa proprio da Chiara Ferragni, scattata sulla terrazza dell’hotel romano che ospita tutti i giocatori in gara, compreso Zverev. Inoltre, i due si seguono reciprocamente su Instagram.

Sebbene Chiara e Alexander non abbiano commentato pubblicamente quest’ultimo rumor, sui social sarebbe arrivata quella che potrebbe essere una smentita. Nelle ultime ore, infatti, Sophia Thomalla, modella e attuale fidanzata del tennista, ha condiviso su Instagram un tenero scatto con Zverev. Sembra, quindi, che lo sportivo sia felicemente impegnato e non con la Ferragni.