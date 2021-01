Chiara Ferragni, follower curiosi di scoprire il nome della figlia: la rivelazione dell’influencer

Da quando è stato dato il lieto annuncio, sono stati in molti a chiedersi come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Riguardo alla domanda che in tanti pongono ai due genitori, l’influencer ha voluto fare chiarezza.

COME SI CHIAMERÀ LA BAMBINA? – Molto attiva sui social, l’imprenditrice digitale ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan l’ultima ecografia fatta. Entrata nella 28esima settimana, la Ferragni ha voluto festeggiare con tutti questo traguardo.

Solo ieri è apparso sul suo account su Instagram un breve filmato che mostra l’ultima ecografia della figlia in 4d. Il tenero post è stato accompagnato con la didascalia: “Ciao baby girl”. Non sono mancati certamente i commenti di auguri sotto il video. Inoltre, c’è chi si è scatenato nell’indovinare a chi assomiglierà.

Visto il particolare nome dato al primogenito, ossia Leone, tanti si sono chiesti come si chiamerà la bambina in arrivo. Riguardo a ciò, la Ferragni ha rivelato che il nome lo deciderà insieme al marito solo dopo aver visto la bambina. Sembra quindi che i fan dovranno ancora aspettare.

Se non si sono sbilanciati sul nome, Chiara ha voluto rivelare altri dettagli. Rispetto al maggiore che è nato in America, precisamente a Los Angeles, la bambina nascerà in Italia. Inoltre, come deciso con Leone, anche la figlia prenderà entrambi i cognomi dei genitori. Non resta altro, quindi, attendere l’attesissimo arrivo della bambina.