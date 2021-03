Chiara Ferragni, gaffe per l’influencer: “Copia e incolla senza nemmeno leggere”

Gaffe per l'influencer, il web non ci sta

Chiara Ferragni è finita al centro di un’altra lieve polemica creata sul web. All’imprenditrice e influencer è stata fatta notare dai fan una piccola gaffe sul suo conto, vediamo cosa è successo nel dettaglio.

L’UOVO DI PASQUA DI CHIARA FERRAGNI – L’influencer ha da poco lanciato sul mercato le sue personali uova di Pasqua. La Ferragni ci ha tenuto a specificare che il ricavato delle uova andrà in beneficenza, nello specifico alla onlus “I bambini delle fate”. Il progetto sta già riscuotendo un grandissimo successo e le uova sono quasi sold out in tutti i supermercati italiani.

GAFFE PER CHIARA FERRAGNI – In queste ore, l’influencer e imprenditrice ha fatto una gaffe che non è passata inosservata ai più critici del web. Nell’Adv utilizzato per il lancio delle sue uova, la Ferragni ha praticamente copiato e incollato l’annuncio senza nemmeno leggerlo. “Potete trovare le mie uova di pasqua @chiaraferragnibrand realizzate da @dolcipreziosiofficial nei migliori supermercati italiani (emoji) #unapasquache spacca #adv” ha scritto l’influencer.

Al posto della scritta “(emoji)”, Chiara Ferragni avrebbe dovuto inserire un’emoji, una faccina e invece pare abbia copiato il testo senza rendersi conto dell’errore. Questa piccola gaffe, sicuramente non grave, è stata notata sul web dove alcuni follower l’hanno bacchettata: “Non ha nemmeno letto la frase che ha copiato e incollato”.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere sul mondo dei social; tempo fa una deputata venne richiamata per lo stesso motivo. Insomma, anche Chiara Ferragni può sbagliare nonostante i suoi 21 milioni di follower. Voi da che parte state?