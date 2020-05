Chiara Ferragni ha violato le norme di sicurezza? Ecco gli indizi

In queste ore una nuova bufera ha travolto Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer cremonese. La ragazza ha dimostrato di aver un atteggiamento impeccabile durante questa quarantena raccogliendo diverse somme di denaro per gli ospedali, bacchettando Kendall Jenner e altri volti noti per aver sottovalutato la situazione.

Tuttavia, non è di certo la prima influencer ad apparire sempre perfetta sui social e a trasgredire le regole nella realtà: basti pensare a Ludovica Valli. La Ferragni potrebbe aver violato le norme di sicurezza imposte dal governo e ad incastrarla proprio i suoi fidati follower. Vediamo nel dettaglio.

CHIARA FERRAGNI E IL MISTERO DI MANUELE MAMELI – In questo periodo di lockdown, Chiara Ferragni ha dato prova di non essere molto ferrata sull’argomento trucco e parrucco. Nonostante le limitate capacità, oggi è apparsa perfetta. L’influencer si è giustificata dicendo che Manuele Mameli, suo carissimo amico, le ha dato dei consigli pratici via FaceTime. Come mai Chiara aveva bisogno di un restyling? Semplice, da lì a poco l’influencer avrebbe dovuto tenere una lezione RCS Academy su Zoom, pertanto la ragazza si è recata nel suo ufficio.

“Che emozioni, la prima volta che sono in ufficio rigorosamente da sola, perché ho fatto la mia lezione RCS Academy, su Zoom, raccontando il mio percorso” ha scritto Chiara in una sua Ig stories specificando di essere da sola e di rispettare ogni tipo di regola. Tuttavia, secondo i fan qualcosa non quadra.

Come riportato dal blog di gossip Very Inutil People, pare che la Ferragni stia mentendo a riguardo, a notarlo anche i suoi stessi follower. Il noto sito ha raccolto tutti gli indizi che potrebbero incastrare l’imprenditrice digitale.

CHIARA FERRAGNI STA MENTENDO? – Nelle stories pubblicate dalla Ferragni ci sono dei particolari che non sono affatto sfuggiti ai fan. Il primo indizio è sicuramente una valigia che compare in primo piano: sembrerebbe proprio quella di Manuele Mameli, inoltre, c’è scritto Manu su di essa. Il secondo indizio è un cellulare nero sulla scrivania principale dell’influencer (cerchiato in nero). Inoltre, ci sono anche un marsupio e una bottiglia d’acqua.

La valigia in questione sembrerebbe proprio quella di Manuele Mameli che vi riportiamo qui sotto. E voi cosa pensate? Chiara Ferragni ha violato le regole del distanziamento sociale?