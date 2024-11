Chiara Ferragni, il bilancio del suo 2024 dopo un anno dallo scandalo: “Chi ti ama davvero rimane accanto a te”

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha deciso di pubblicare un lungo messaggio sui social dove ha fatto un bilancio di questo turbolento e duro 2024. A un anno dallo scoppio del Pandoro gate e dalla fine del suo matrimonio con Fedez, l’influencer ha pubblicato una riflessione sulla sua nuova vita.

“Chi ti ama davvero rimane accanto a te” – Lo scorso dicembre la Ferragni si è inaspettatamente trovata coinvolta nello scandalo del pandoro Balocco. L’imprenditrice digitale è stata accusata di truffa aggravata nei confronti di tutti coloro che avevano acquistato i pandori Pink Christmas e le uova pasquali. Pubblicizzate come attività benefiche, hanno fatto intascare 2.2 milioni di euro a Chiara.

Dallo scoppio del Pandoro gate, la donna si è trovata ad affrontare un burrascoso e travagliato anno. Dopo i problemi a livello lavorativo e la fine della sua storia con Fedez, l’influencer ha intrapreso una nuova vita a tutti gli effetti.

Chiara Ferragni è tornata a parlarne recentemente, decidendo di fare un bilancio di questo turbolento 2024. Nella sua lunga riflessione, non sono mancati riferimenti che alludono al comportamento dell’ex marito:

“Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane acanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero.

Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”.