Chiara Ferragni: il bizzarro gesto di una fan su TikTok

Famosa a livello internazionale, Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social. Nonostante il suo successo, l’imprenditrice digitale cerca sempre di mantenere un rapporto con i suoi tantissimi fan. Ed è proprio una fan che, dopo aver ricevuto una risposta di Chiara su TikTok, ha compiuto un bizzarro gesto.

IL BIZZARRO GESTO – La fan in questione è Maria Maddalena, nota utente di TikTok, che in un video ha utilizzato i trucchi di Chiara Ferragni. Ad accompagnare il video è stata la descrizione: “Taggate tutti la queen giuro che se lo duetta mi butto in piscina vestita“.

Il video in questione è arrivato fino a Chiara. Quest’ultima ha infatti condiviso il video della fan sul suo account di TikTok, ammettendo: “Adoro vedere i vostri tutorial con i miei trucchi“. Sotto il video originale l’influencer ha così commentato: “Aspetto il video del tuffo in piscina“.

Maria Maddalena non si è di certo tirata indietro. Sul suo profilo di TikTok, la ragazza ha condiviso un breve filmato in cui si è tuffata in piscina completamente vestita.

Il bizzarro gesto della tiktoker è solo l’ultimo dei tanti che alcuni ragazzi hanno compiuto per i loro idoli. Grazie a piattaforme come TikTok, infatti, i vip (cantanti, attori, influencer, ecc…) hanno la possibilità di mantenere contatti diretti con i propri fan.