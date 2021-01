Chiara Ferragni, il cambiamento dell’influencer: prima e dopo

È indiscusso il successo che Chiara Ferragni è riuscita a conquistare nel tempo, divenendo una delle influencer italiane più note a livello mondiale. In questi mesi l’imprenditrice digitale è più volte finita al centro del gossip per la sua seconda gravidanza. Lei, Fedez e Leone stanno infatti attendendo l’arrivo della sorellina, il cui nome è ancora un mistero.

Dalla bellezza acqua e sapone, la Ferragni è spesso finita al centro dell’attenzione, accusata di essere ricorsa a dei ritocchi. Riguardo ciò, la pagina Instagram Vippanza ha voluto condividere un collage in cui viene messa a paragone l’influencer da ragazza a ora. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DEL PRIMA E DOPO DI CHIARA FERRAGNI.

PRIMA E DOPO – L’immagine postata da Vippanza ha ovviamente suscitato non pochi commenti, dividendo gli utenti di Instagram. Davanti a queste due foto, risaltano i grandi occhioni azzurro cielo che sembra abbia preso il figlio Leone. Osservando con attenzione le due Chiara, non si nota alcun cambiamento se non quello dovuto al crescere.

A parte il colore di capelli, attualmente biondo chiaro, sembra che la donna non sia ricorso ad alcun ritocco estetico. Le labbra e il naso, infatti, non sembrano cambiati di una virgola. Nonostante ciò, però, c’è chi grida comunque alla chirurgia.

RITOCCO SI O RITOCCO NO? – Davanti alla foto postata dalla pagina Instagram, c’è chi ha accusato Chiara Ferragni di essersi fatta qualche punturina alle labbra e agli zigomi. Inoltre, c’è chi ipotizza che l’influencer abbia voluto dire addio alla gobbetta sul naso. In passato l’influencer si era espressa riguardo l’uso della chirurgia estetica: “Non l’ho mai provata. Ho utilizzato una volta il filler sotto agli occhi e ho fatto un sacco di trattamenti per la pelle dal momento che la mia cute non era buona durante la mia adolescenza”.

E se l’imprenditrice afferma di non essere mai ricorsa ad alcun ritocco, sebbene non ne sia contraria, anche Giacomo Urtis ha voluto dire la sua. Il chirurgo dei vip ha infatti spiegato: “Secondo me è molto naturale, ha solo sistemato sopracciglio, trucco e capelli. Il naso non lo vedo molto cambiato. Comunque mi sembra abbastanza naturale”.