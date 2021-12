Chiara Ferragni, il commento sul suo ultimo tiktok: “Non riesce a digerire una critica”

Dall’uscita della serietv che la vede protagonista insieme a suo marito Fedez, Chiara Ferragni è nuovamente sulla cresta del successo. Sebbene la serie The Ferragnez è riuscita ad ottenere un enorme successo, non mancano le critiche. Davanti ai commenti dei leoni da tastiera, la Ferragni ha deciso di rispondere con un tiktok. Anche questa sua ultima mossa, però, è stata subito commentata.

“Non riesce a digerire una critica” – Sebbene Chiara sia tra le influencer italiane più seguite anche all’estero, nemmeno lei è immune alle critiche. Infatti, solo recentemente l’imprenditrice digitale ha ricevuto un commento negativo da parte di Selvaggia Lucarelli, che già in passato si era espressa sulla donna.

In risposta a quanto scritto dalla giornalista, ma anche ai commenti degli hater sulla sua serie, Chiara ha deciso di rispondere con un tiktok. Nel breve video in questione, si legge: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009”. In sottofondo un pezzo della sigla incisa proprio dai Ferragnez:“Tutto è iniziato con un cane e un papillon, ma pensa un po’”.

Davanti a questo breve filmato, è arrivato il commento di un altro giornalista. Si tratta di Giuseppe Candela, penna di Il Fatto Quotidiano e Dagospia, che su Twitter ha scritto:

“Chiara Ferragni, 26 milioni di follower. Al buongiorno ha incassato già migliaia di euro, potere mediatico clamoroso. Non riesce a digerire una critica. La verità è che nessuno in questo ambiente accetta critiche. C’è solo chi ha buon senso di fingere di non essersela presa”.