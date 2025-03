Chiara Ferragni, il compleanno della piccola Vittoria: gli auguri social

Dopo la festa per i 7 anni di Leone, in casa Ferragnez è il momento di celebrare un altro importante compleanno: quello della piccola Vittoria, che ieri ha compiuto 4 anni. Per l’occasione, Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower una tenera dedica su Instagram, accompagnata da una foto risalente al giorno della nascita.

GLI AUGURI SOCIAL – Nello scatto, l’influencer è in ospedale, con la neonata tra le braccia e un sorriso colmo di emozione. Un’immagine semplice ma potente, che racconta un legame profondo. A corredo, parole dolci e sentite:

“La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”.

Il post ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni, tra cuori, commenti e auguri, anche da parte della sorella Valentina e dell’amica storica Veronica Ferraro.

La giornata, tra l’altro, è iniziata con una pioggia di palloncini rosa nelle Instagram Stories: immagini che mostrano un’atmosfera di festa nell’appartamento di CityLife, dove è probabile che Vittoria venga celebrata in famiglia. Solo pochi giorni fa, lei e il fratello hanno spento le candeline insieme in un maxi party, come da tradizione: nati a pochi giorni di distanza – il 19 marzo Leone, il 23 Vittoria – i due condividono spesso lo stesso momento di festa.

Anche papà Fedez ha voluto dedicare un pensiero alla sua secondogenita, pubblicando un frammento della canzone scritta per lei.