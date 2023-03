Dalla fine del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez sono costantemente al centro della cronaca rosa. Per giorni, infatti, si è ipotizzato che tra l’amata coppia social ci fosse aria di crisi. Ad alimentare ancora di più i dubbi è una foto che la Ferragni ha recentemente pubblicato su Instagram.

IL MISTERO DELL’OMBRA NELLA FOTO – Cosa sta succedendo ai Ferragnez? È questo che in molti si stanno chiedendo dopo il silenzio calato tra i due amati vip dopo la fine del Festival di Sanremo. A preoccupare i loro tantissimi fan è l’assenza di foto e video di coppia, cosa che erano soliti condividere prima.

Se da una parte c’è chi pensa che tra l’imprenditrice digitale e il marito sia in atto una crisi matrimoniale, alcune foto dimostrerebbero il contrario. Sebbene i due non si mostrino insieme sui social, i paparazzi sono riusciti a fotografare alcuni loro momenti di coppia, lontani dal mondo di Instagram.

Ad alimentare ancora di più i dubbi su questa situazione è stata una recente immagine che l’influencer ha condiviso sul suo account Instagram. La foto in questione Chiara e i suoi due figli Vittoria e Leone seduti al tavolo di un agriturismo della Val Seriana. Sul tavolo è possibile notare l’ombra di una persona intenta a scattare la foto. In molti pensano che sia proprio Fedez ad aver catturato quel momento con il telefono.

Davanti a questa ipotesi, però, c’è chi mostra dei dubbi. Fedez, come evidenziato da molti, ha presentato un certificato che giustifica la sua assenza al Tribunale come testimone per le morti a Corinaldo. “Certo che se Fedez è li con loro ed ha contestualmente presentato un certificato di malattia che non gli permette di presenziare in udienza…speriamo non passi a casa il medico fiscale sarebbe giusto un piccolo reato”, ha così commentato qualcuno. Il mistero, quindi, non è stato ancora svelato.