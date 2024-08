Chiara Ferragni, il suo cambiamento non sfugge ai fan: i commenti sotto le foto

Questo non è stato certamente un anno facile per Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo dovuto al caso Balocco e le conseguenze che ne sono seguite, l’influencer si è separata con Fedez. Ovviamente la fine del matrimonio dei Ferragnez ha scatenato il caos nel gossip, cercando di capire i motivi dietro la rottura e i possibili nuovi flirt.

I fan dell’imprenditrice digitale, però, non hanno potuto non notare un dettaglio che traspare nei recenti scatti pubblicati su Instagram. In molti, infatti, hanno commentato l’ultimo post, parlando proprio del cambiamento della Ferragni.

IL DETTAGLIO CHE NON SFUGGE AI FAN – Ovviamente il divorzio con il rapper ha fatto molto discutere, soprattutto i possibili motivi che avrebbero portato la chiacchierata coppia a mettere un punto al loro matrimonio. Nonostante tutto, però, la Ferragni ha sempre voluto non esporsi sull’argomento “divorzio” e sui numerosi flirt attribuiti all’ex marito.

Attualmente Chiara si è concessa qualche giorno di vacanza in compagnia dei suoi amici e della sorella Valentina. I due figli, Leone Vittoria, hanno raggiunto il padre in Sardegna. L’influencer, quindi, si sta godendo qualche giorno di relax insieme alle persone a lei care, condividendo qualche scatto sui social.

Nel vedere le ultime foto pubblicate dalla donna, in molti non hanno potuto non notare un dettaglio in particolare. Come è possibile leggere nei commenti sotto l’ultimo carosello di immagini condiviso dalla Ferragni, in molti hanno notato come quest’ultima sia rinata dopo il difficile periodo che ha affrontato. Oltre a mostrarsi più semplice e naturale, Chiara appare serena