Chiara Ferragni, il suo primo bar a Milano: quali sono i prezzi?

È innegabile il successo che Chiara Ferragni è riuscita a conquistarsi nel corso degli anni, divenendo famosa non solo in Italia, ma anche oltre oceano. Come già dimostrato in passato, l’imprenditrice digitale è capace di trasformare in oro qualsiasi oggetto porti il suo nome.

L’ultimo suo lancio è un temporary bar a Milano in collaborazione con Nespresso. Il locale si trova alle spalle del Duomo, nella nota piazza del Carmine 1. Quello che tutto si stanno domandando è: quali sono i prezzi delle bevande?

IL BAR A MILANO – Dal 10 giugno al 18 luglio 2021, i fan della Ferragni potranno sostare nel locale dell’influencer. Aperto dalle 10:00 alle 24:00, i clienti potranno fermarsi per fare colazione, aperitivo e anche cena.

Ma attorno a quale cifra si aggirano i prodotti? In realtà, i prezzi presenti nel listino del locale non sono così lontani a quelli degli altri bar milanesi. Si potrebbe dire, addirittura, che siano anche più bassi

Ad esempio, un espresso costa 1,50€, mentre un cappuccino si paga 2,50 euro. Per quanto riguarda i due piatti preferiti della Ferragni, i clienti possono trovare il toast avocado a 9€ e la blonde salad, che riprende il nome del blog che ha lanciato la donna nel mondo del successo, costa 15€.

Nel menù del bar è possibile trovare anche la “Ricetta di caffè di Chiara”, un un caffè freddo con note di cocco ed un tocco di rosa che costa 6 euro.

Ma perché questo bar? Il progetto è nato per la promozione della Limited Edition Nespresso x Chiara Ferragni.