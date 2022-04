Chiara Ferragni, il video in ospedale: scoppia la polemica

Nell’ultimo periodo Chiara Ferragni e Fedez sono stati spesso al centro dell’attenzione. Dopo un annuncio in cui spiegava i motivi dietro il suo silenzio social, Fedez si è sottoposto ad un intervento per una rara forma di tumore endocrino al pancreas. In questo difficile e doloroso periodo, al fianco del rapper ci sono stati i fan, la famiglia, ma, soprattutto, Chiara.

Durante il ricovero post operatorio dell’artista, l’influecer si è recata più e più volte al San Raffaele di Milano. Per rassicurare gli utenti, inoltre, Chiara ha voluto condividere con loro alcuni scatti di lei e il marito in ospedale. A scatenare la polemica sul web è stato proprio un video della Ferragni girato durante l’ultima notte trascorsa al San Raffaele.

SCOPPIA LA POLEMICA – Su Twitter nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica riguardo un recente tiktok dell’imprenditrice digitale. Il breve video in questione è stato girato durante il ricovero di Fedez, come si vede anche dalle immagini in cui si vede l’uomo sul letto d’ospedale. Ad accompagnare il video è la frase: “Last night at the hospital after my husband fought a rare pancreatic cancer”, ossia in italiano: “L’ultima notte all’ospedale dopo che mio marito ha combattuto un raro cancro pancreatico”.

Questo video, non presente più sul profilo di TikTok della Ferragni, è stato criticato duramente. In molti, infatti, hanno trovato di cattivo gusto il video condiviso dall’imprenditrice digitale. Su Twitter si leggono commento come “Spettacolarizzazione in tutto, anche nelle malattie serie. Donna imbarazzante”.

Se sono molti i commenti negativi verso il gesto di Chiara Ferragni, c’è chi ha preso le difese dell’influencer. Alcuni utenti, infatti, hanno ricordato che lei e il marito sono una coppia molto attiva sui social e che spesso hanno condiviso i loro momenti, anche quelli più difficili.