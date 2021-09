Chiara Ferragni in lacrime, il figlio Leo: “Non c’è nulla da piangere”

Ennesimo episodio comico in casa Ferragnez. La famiglia, che a breve girerà una serie tv su Amazon Prime, è spesso protagonista di simpatici siperietti sui social network. Uno degli ultimi risalente a qualche giorno fa. Vediamo cosa è successo e perché Chiara Ferragni è apparsa nelle stories del marito in lacrime.

SERATA IN FAMIGLIA – La coppia trascorre molto tempo con i figli, soprattutto il piccolo Leone che ha iniziato ad andare a scuola. La Ferragni e Fedez sono molto legati ai propri figli e cercano, per quanto possibile, di essere una famiglia normale. Qualche sera fa, la famigliola felice ha deciso di guardare un film, nello specifico Toy Story e ha deciso di documentarlo ovviamente con qualche storia Instagram.

CHIARA FERRAGNI IN LACRIME – Proprio quando meno te lo aspetti, Fedez ha inquadrato con il cellulare la moglie, la quale era sommersa dalle lacrime. Non è la prima volta che la donna si emoziona e commuove con dei film, soprattutto quelli Disney-Pixar. Insomma, l’influencer più famosa al mondo era in una valle di lacrime e il marito e Leo hanno iniziato a prenderla in giro.

“Chiara piange e Lello se ne sbatte” ha incalzato Fedez nelle stories ridendo, mentre il figlio di tre anni riprende la mamma: “Mamma non c’è niente da piangere, non c’è niente”. Sta di fatto che la donna non si è placata minimamente e ha continuato a piangere.

IL SIPARIETTO CON GIGI HADID – Un altro simpatico siparietto è quello dedicato alla famosa modella Gigi Hadid. Fedez ha pubblicato una foto con lei con annessa didascalia: “Mi fai venire voglia di futuro… Ah no”. La frase ha scatenato la moglie, la quale ha commentato: “Mi fai venire voglia di divorzio”.