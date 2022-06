Chiara Ferragni, in vendita la sua casa a Los Angeles: prezzo da capogiro

L'influencer ha messo in vendita la sua casa a Los Angeles ma l'annuncio non è per tutti

Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua casa a Los Angeles affidandosi ad una persona del posto che ha provveduto a postare sui social la descrizione e il prezzo. Si tratta di una casa molto importante per lei ma aveva già accennato da qualche tempo che l’avrebbe venduta.

Casa in vendita

La casa messa in vendita dalla Ferragni si trova vicino la West Hollywood, in una zona ben servita ed è un’abitazione del 1918. L’immobile è stato ristrutturato negli anni fino a quando l’influencer non l’ha acquistato nel 2017, un anno prima della nascita di Leone. Per intenderci, in quella casa è nato il primogenito dell’imprenditrice ma è comparsa anche in una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo.

La casa è su un solo piano, si affaccia su una strada ricca di alberi, ha quattro letti, tre bagni, un open space che comprende soggiorno e cucina e un arredamento molto moderno. All’esterno un ampio cortile con dei divanetti per godersi un po’ di relax.

L’annuncio è stato condiviso dalla stessa Chiara, la quale ha aggiunto: “Mi mancherai, bellissima casa”. Ma quanto costa questo piccolo angolo di paradiso? La cifra è da capogiro e di certo l’annuncio non è per tutti: il prezzo di vendita è fissato a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.550.000 euro.

C’è da dire che il mercato immobiliare americano è totalmente diverso da quello italiano, i prezzi sono molto più alti e anche il luogo deve essere preso in considerazione. Si tratta di Los Angeles, una delle città più importanti degli Stati Uniti.