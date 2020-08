Chiara Ferragni incontra Fabio Rovazzi: ecco la reazione dell’influencer

Quest’estate Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una lunga vacanza con la famiglia e qualche amico presso alcune delle località più in d’Italia. La coppia, infatti, da sempre vicina ad alcune tematiche, ha deciso di “sponsorizzare” i luoghi visitati per far ripartire il turismo nella penisola dopo la pandemia.

Durante il lockdown, i Ferragnez hanno raccolto più di 3 milioni di euro tramite una raccolta fondi su Instagram e hanno donato il ricavato agli ospedali messi in ginocchio dal virus. La coppia è una delle più amate d’Italia, soprattutto per la spontaneità e la simpatia che trasmettono sui social network.

IL RAPPORTO CON FABIO ROVAZZI – Come i più accaniti sapranno, Fabio Rovazzi era il migliore amico del rapper e marito dell’influencer, tuttavia, qualcosa deve essersi rotto poiché i due non hanno più rapporti. Il settimanale Chi ha riportato una notizia che vede la Ferragni e il cantante protagonisti di un incontro.

“I fan per qualche giorno si sono preoccupati perché Chiara e Federico non sono apparsi insieme sui social, innamorati, avvinghiati e giocosi con il figlio Leone come sempre” si legge sul settimanale. Tuttavia, non c’è da preoccuparsi poiché successivamente Fedez ha pubblicato uno scatto molto romantico con la moglie.

L’INCONTRO CON ROVAZZI – In quel frangente, però, pare che sia avvenuto un incontro molto freddo tra Chiara e Fabio Rovazzi. “Accanto a noi anche Fabio Rovazzi, ex amico e socio di Fedez. Chiara si presenta senza prenotazione e chiede il tavolo vicino al nostro per mangiare una pizza veloce, ma il proprietario spiega che quel tavolo è già prenotato dal portiere del Real Madrid e della Nazionale belga, Thibaut Courtois” si legge.

“Incassato con grazia il no la Ferragni torna in mare. Una lunga occhiata con Rovazzi, ma nemmeno un saluto. E come se non bastasse l’influencer si ritrova con il motore del gommone in avaria in mezzo al mare: una giornata da dimenticare“ continua il settimanale.