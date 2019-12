Chiara Ferragni, inondata dalle critiche su Instagram: “Senza etica e senza valori”

Ancora una volta, Chiara Ferragni è tornata a far discutere. L’influencer conosciuta a livello internazionale sa come far parlare di sé, finendo sempre al centro del gossip. Questa volta, a far scatenare il popolo di Instagram è stata una foto postata dall’imprenditrice.

IL POST SU INSTAGRAM – La foto incriminata mostra la Ferragni con indosso un capo in pelliccia. Sul sito che lo produce si può leggere: “prezioso parka con bordo in vera volpe staccabile su cappuccio e centro davanti, imbottito in finissima piuma d’oca”. Il prezzo del costosissimo parka ammonta a 4.725 euro.

L’INDIGNAZIONE DEI FOLLOWER – Il post con protagonista la pelliccia non è certo passato inosservato all’occhio dei fan. In molti si sono scagliati contro Chiara Ferragni, tempestandola di critiche per la scelta che molti hanno definito “non etica”. Molti di questi commenti sono stati davvero duri: “Da una donna così cosa ti aspetti? Senza etica, senza valori”. “Wearing la morte! Sei pessima quando pubblicizzi capi con animali scuoiati” così è stata commentata da un utente.