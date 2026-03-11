mercoledì, Marzo 11, 2026
Chiara Ferragni, riapre le porte del suo cuore a Jose Hernardez: i dettagli

Fonte: profilo Ig ufficiale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha riaperto le porte del suo cuore. Stando a quanto trapelato, l’influencer avrebbe da poco intrapreso una nuova frequentazione, con uomo di origini colombiane. Di chi si tratta?

A rivelare l’indiscrezione è stata la rivista “ChiMegazine”. Le foto, pubblicate dal settimanale, non lasciano ombra di dubbio. L’imprenditrice digitale è stata beccata mentre bacia, in modo passionale Jose Hernandez. Non si tratta, dunque, di una semplice amicizia; ma dell’inizio di una nuova storia d’amore.

La neo-coppia è stata fotografata mentre passeggia lungo il verde di un parco milanese. Negli scatti, non manca il cane della Ferragni, Paloma. I tre non sono soli. In loro compagnia, c’è anche la mamma di Chiara, la scrittrice Marina Di Guardo.

Non è finita qui. Stando a quanto trapelato, non si tratterebbe l’inizio della frequentazione non sarebbe recente. Anzi, il manager e l’influencer avrebbero trascorso insieme già le vacanze natalizie. Chiara, durante quel periodo, partì insieme a sua sorella Valentina, per il Sudamerica. Proprio a Cartagena, avrebbe incontrato Jose e ne sarebbe rimasta incantata. L’uomo di origini straniere ha studiato in Italia, ed attualmente, ricopre una prestigiosa mansione internazionale nel mondo dei pneumatici. Il suo volto non è noto alle pagine di cronica rosa.

Per la Ferragni, finalmente, il sole è tornato a splendere. La vicenda del “Pandoro-Gate” si è conclusa, nel migliore dei modi per l’influencer. Dopo la crisi del suo matrimonio e l’esito fallimentare della relazione con Tronchetti-Provera; Chiara ha definitamente voltato pagina, ed è pronta ad innamorarsi nuovamente. Non resta, dunque, che aspettare che l’imprenditrice digitale ufficializzi la notizia, tramite i suoi canali social. 

