Chiara Ferragni, la foto in reggiseno: la risposta che zittisce gli haters

Spesso al centro degli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera, Chiara Ferragni ha deciso di replicare. L’imprenditrice digitale, infatti, ha voluto replicare all’ennesimo commento degli haters, zittendoli.

LA REPLICA CHE ZITTISCE – Sempre attiva sui social, l’influencer è solita condividere con i fan la sua quotidianità e i momenti trascorsi con la sua famiglia. Nei giorni scorsi, la donna ha voluto postare sul suo account Instagram alcuni scatti della sua recente e brevissima vacanza in Puglia.

Pochi giorni fa la Ferragni ha dovuto fare tappa in Puglia e, come rivelato da lei stessa, si è trattato di un solo giorno. Nonostante ciò, Chiara ne ha approfittato per documentare la sua breve sosta attraverso diverse foto che ha pubblicato in un post su Instagram.

Tra i tanti scatti condivisi dall’imprenditrice digitale, ad attirare l’attenzione degli utenti è stato quello dove si mostra con indosso un reggiseno nero. Davanti a questa foto, ovviamente, non sono mancate le critiche per il contenuto reso pubblico sui social. A ricevere la replica di Chiara Ferragni, però, è stato un commento in particolare.

“Hai messo la foto in reggiseno per zittire gli hater, finalmente”, ha così commentato una follower della moglie di Fedez. A questo commento, la donna ha così replicato: “In realtà è il bikini”. Questa risposta, divenuta subito virale, ha solo confermato il fatto che la Ferragni non dia peso alle dure critiche degli haters.