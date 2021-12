Chiara Ferragni, la simpatica foto con Fedez: “Corna…”

È un periodo proficuo per Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti indiscussi dei social. Tra qualche giorno, inoltre, uscirà su Amazon Prime Video la loro serie The Ferragnez, che racconta la loro vita. In queste ore, i due si sono resi protagonisti di un siparietto molto simpatico, vediamo cosa è successo.

Fedez con le corna

No, Fedez non ha davvero le corna e la Ferragni non l’ha affatto tradito. Tuttavia, sui social si sta scherzando molto su questo episodio, tanto da innescare un vero dubbio. Attualmente, la coppia si trova a St. Moritz con i figli per una vacanza di relax dopo i vari impegni lavorativi, tra i quali la premiere di The Ferragnez.

In uno scatto postato sui social, vediamo in primo piano mamma Chiara e Leone seguiti da papà Fedez e la piccola Vittoria. Un particolare però non è sfuggito ai follower: dietro il rapper ci sono un bel paio di corna. Infatti, l’influencer e il marito hanno commentato così: “Corna natalizie”.

La reazione dei follower è stata positiva poiché hanno accolto calorosamente lo scherzo. “Fede penso dovresti fare qualche domanda a Chiara, l’universo ti sta parlando” ha commentato una ragazza. “Ragazzi non è una coincidenza” ha commentato un altro utente.

Insomma, la vita dei Ferragnez procede a gonfie vele e tra qualche giorno, grazie al lancio della serie, ne sapremo ancora di più.