Chiara Ferragni, la somma stratosferica della collezione di scarpe del figlio

Chiara Ferragni ha presentato sui social un’incredibile collezione di scarpe. Ma non è la sua, è quella del figlio Leone Lucia Ferragni e il prezzo complessivo è assurdo.

LE GRANDI MARCHE – Essendo sempre molto elegante e fashion, la famosa influencer desidera solo il meglio per il proprio figlio, avuto con il marito (e cantante) Fedez. Solo grandi marche per i piccoli piedi della loro giovane “star”. Tra queste troviamo delle Gazzelle Adidas da 49€, delle Vans a 50€, o ancora delle Nike Air al modico prezzo di 76€. Ma non è tutto. Oltre a queste il giovane Leone può vantarsi di avere nella sua collezione anche scarpe più particolari. Come per esempio delle Superga a 49€ e due paie di Yeezy Boost a 170€ l’una. Per l’inverno invece degli stivaletti pelosi marcati Ugg da 139,95€ e dei doposcì rossi Moonboot a 95€, mentre per l’estate sfodera le sue infradito Hawaians a 16€.

IL CLOU DELLA COLLEZIONE – Ma le scarpe più costose sono quelle provenienti da due case in particolare, Versace e Fendi. Le prime sono griffati da Maison di Lusso e costano 250€, mentre le seconde sono delle sneakers logate da 280€. Sommando tutti i prezzi citati arriviamo all’incredibile somma di 1697€. Una somma che toglie il fiato, considerando che tali indumenti dureranno solo qualche mese.

UN FIGLIO FORTUNATO – Non si può negare la fortuna del giovanissimo Leone, il quale non si rende ancora nemmeno conto del costo del suo guardaroba. Guardaroba di cui Chiara Ferragni è fiera e dimostra di essere una madre che come molte vuole “regalare l’intero mondo” al proprio figlio.