Chiara Ferragni, l’addio al 2024: “Non ti odio, ma sei stato un anno difficile”

Il 2024 è agli sgoccioli e Chiara Ferragni ha deciso di pubblicare un breve video in cui saluta quello che è stato un anno tutt’altro che facile. Ancora una volta, l’influencer ha voluto mostrarsi senza filtri, aprendo il cuore ai suoi follower.

“Non ti odio, ma sei stato un anno difficile” – Mancano pochi giorni all’inizio del 2025 e le persone hanno iniziato a tirare le somme dell’anno che sta volgendo al termine. A parlarne è stata anche Chiara, parlando di quello che si è rivelato un anno difficile, dove non sono mancati cambiamenti cruciali e, delle volte, dolorosi.

È proprio sui social che l’imprenditrice digitale ha voluto condividere alcuni dei momenti più importanti vissuti nel 2024. Ad accompagnare il reel pubblicato su Instagram è la didascalia: “Ciao 2024 grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso la persona che sono oggi”.

Mentre svariate immagini scorrono, dove l’influencer si mostra in vacanza, in compagnia degli amici, ma anche in lacrime, una voce in sottofondo dice in inglese:

“Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo”.