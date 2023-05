Chiara Ferragni, L’attacco di Elena Guarnieri del Tg5

Negli scorsi giorni l’influencer Chiara Ferragni ha fatto molto parlare di sé per uno scatto pubblicato sui propri canali social che la ritraeva in intimo di pizzo con le soli mani a coprirle il seno.

Lo scatto ha suscitato non poche polemiche e una pioggia di insulti che si è abbattuta sull’imprenditrice digitale. Ma non solo, perché tralasciando gli haters, c’è anche chi come Simone Coccia Colaiuta si è semplicemente chiesto il senso di quel selfie pubblicato.

Sulla stessa scia si è espressa anche la storica conduttrice del Tg 5, Elena Guarneri, che ha pubblicato un tweet rivolto a Chiara: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso”.

Insomma, non una critica ma un modo per riflettere sulle motivazioni che hanno portato la Ferragni alla pubblicazione di quello scatto. Chissà se Chiara deciderà di rispondere alla giornalista come ha fatto con una ragazzina di 11 anni che ha commentato il suo post.

“Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno, anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle?”.

“Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora” scrive Chiara Ferragni.