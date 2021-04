Chiara Ferragni: le critiche alla campagna vaccinale e l’appello a Mario Draghi

In questi giorni è il turno degli over 80 per le vaccinazioni. Chiara Ferragni, nota web influencer su Instagram, ha deciso di dire la sua per quanto riguarda la situazione italiana dei vaccini. Ci sono dei ritardi in Europa e la Ferragni ha dichiarato di sentirsi molto delusa per come l’Italia sta gestendo la situazione sanitaria.

Ha infatti scritto un lungo post sui social e ha deciso di far diffondere il suo pensiero, facendo un appello anche al presidente Mario Draghi. Ha invitato, inoltre, coloro che stanno gestendo la situazione sanitaria a fare presto con le vaccinazioni. Ha poi parlato di quanto è accaduto alla nonna di Fedez e si è mostrata molto arrabbiata. Ecco nello specifico cosa è successo.

IL POST DI CHIARA FERRAGNI: LE CRITICHE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ITALIANA – Il post di Chiara Ferragni è iniziato con un lungo post nel quale annunciava che la nonna di Fedez farà il vaccino a breve. “E sapete perchè? Perchè dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’” , ha esordito la Ferragni.

“Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati”, ha aggiunto Chiara. “Ho pianto ascoltando le loro storie e le storie di amiche che hanno perso una madre, un nonno, uno zio. E tutto questo perchè? Perchè da un anno gli errori di chi dovrebbe prendersi cura di tutti noi si susseguono”. “Vedere la Lombardia che fa un casino dietro l’altro è scoraggiante”, ha concluso.

L’ APPELLO A MARIO DRAGHI – Chiara Ferragni ha poi fatto un appello a Mario Draghi: “Persona che stimo e per la quale va il mio supporto e comprensione perchè non posso nemmeno immaginare quanto è incasinata la situazione che ha ereditato”, ha innanzitutto chiarito. Poi ha aggiunto: “Basta chiacchiere! Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, vogliamo tornare a essere orgogliosi di essere lombardi, italiani, europei, perché oggi non siamo più certi di poterlo essere!“. Per vedere il post di Chiara Ferragni clicca qui.