Anche dopo la conclusione del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è rimasta al centro dei riflettori. A far discutere è stata la sua presunta crisi con Fedez che, stando da quanto mostrato sui social, sembrerebbe rientrata.

La crisi matrimoniale tra l’imprenditrice digitale e il noto rapper ha ispirato l’ultimo sketch comico di Paola Minaccioni. La comica si è esibita in una simpatica imitazione della Ferragni.

“Non ha mai tempo per l’impollinazione” – Dopo la finale della kermesse, Fedez si è trovato costantemente nel mirino del gossip. Ancor prima di Sanremo, il rapper si è spesso trovato al centro dell’attenzione per alcune sue dichiarazioni o azioni che l’hanno fatto finire dei guai con il Codacons.

Gli ultimi eventi avrebbero portato aria di crisi anche nel suo matrimonio. Sebbene i Ferragnez non abbiano mai commentato il rumors, in molti credono che tra i due ci siano stati dei problemi che, però, sembrerebbero essersi risolti.

A parlarne, in chiave comica, è stata la Minaccioni. Durante lo show radiofonico «Il Ruggito del coniglio» su Rai Radio2, la comica ha vestito i panni di Chiara Ferragni e si è così scagliata contro il marito: “Un giorno bacia Rosa Chemical, un giorno litiga con Mario Giordano, un giorno sta in causa con i Codacons, insomma, non ha mai tempo per l’impollinazione…”.