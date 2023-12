Chiara Ferragni, l’influencer sarebbe chiusa in casa: “È distrutta”

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla Bbc e sul New York Post perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”, così l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani commenta il polverone mediatico e sui social contro Chiara Ferragni, seguito all’annuncio dell’Antitrust riguardante la sanzione di 1 milione di euro alle società della Ferragni e di 420 mila euro alla Balocco per pratiche commerciali scorrette.

Chiara Ferragni “distrutta”

Sul video di scuse fatto dall’influencer, che ha suscitato ulteriori polemiche, la Milani aggiunge: “Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro, già sold out sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce”.

La giornalista, che ha aperto un proprio profilo Instagram e ha raggiunto 117mila follower in due anni, ha perso 700 follower in una sola notte a causa di un fraintendimento sul suo post riguardo alla Ferragni. La Milani specifica che non stava difendendo Chiara, ma sottolinea che, nonostante l’errore, la Ferragni non è l’unica responsabile di quanto accaduto.

La Milani solleva interrogativi sulla responsabilità della comunicazione e delle società della Ferragni e critica l’invidia sociale che esiste nel paese nei confronti dell’influencer. Aggiunge che la Ferragni rischia di perdere contratti a causa del danneggiamento della sua immagine e riflette sulla possibilità che questa situazione segni la fine dell’era Ferragni.

Conclude affermando che le aziende dovrebbero premiare di più la cultura e la qualità, altrimenti si rischia di dare la parola a una marea di imbecilli, come affermava Umberto Eco riguardo ai social media.