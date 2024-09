Chiara Ferragni: lontana dai riflettori, ma con un nuovo amore solido e riservato

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha scelto di prendere le distanze dai recenti contrasti tra Fedez e Tony Effe, che l’hanno citata nei loro brani. L’influencer ha chiarito di voler rimanere fuori dalle tensioni tra l’ex marito e il noto rapper, concentrandosi su un momento della sua vita più sereno e lontano dalle polemiche.

Nonostante il desiderio di allontanarsi dal gossip, la sua relazione con l’imprenditore Silvio Campara sembra procedere a gonfie vele. Campara, infatti, avrebbe ormai chiuso definitivamente il suo precedente matrimonio, e la storia con Chiara appare sempre più solida.

Un nuovo amore più solido?

La coppia ha festeggiato il cinquantesimo compleanno di Silvio con una cena romantica in un noto ristorante di Milano, un segno evidente della loro forte intesa. La notizia è stata rivelata dal giornalista Gabriele Parpiglia nel programma “Protagonisti” su RTL 102.5, dove ha confermato che i due sono sempre più uniti, mantenendo la loro storia lontana dai riflettori e dal clamore mediatico.

Secondo Parpiglia, la relazione tra Chiara e Silvio si sta sviluppando in maniera stabile e discreta, lontana dalle consuete dinamiche di gossip che spesso circondano la Ferragni. Il giornalista ha descritto il loro legame come un rapporto costruito con pazienza e cura, senza fretta e con una visione progettuale per il futuro. Sebbene non ci siano immagini ufficiali della serata, sono trapelati scatti che mostrano i loro ingressi in auto, confermando l’evoluzione della loro relazione, definita come “seria e a luci spente”.

Chiara Ferragni, dunque, sembra aver trovato un equilibrio tra la sua vita pubblica e quella privata, mantenendo il nuovo capitolo sentimentale lontano dal clamore, in contrasto con il passato sempre sotto i riflettori.