Chiara Ferragni, l’ultimo lancio del suo brand: arrivano le critiche anche dai fan

Influencer nota a livello mondiale, Chiara Ferragni è spesso sulla bocca di tutti. A far discutere sono soprattutto i trend che lancia o le sue creazione. Recentemente, il suo brand si è arricchito di un nuovo pezzo: un nuovo modello di sandali in gomma.

Questo suo ultimo lancio, però, ha fatto finire l’imprenditrice digitale al centro dell’attenzione. Infatti, le ultime calzature da lei lanciate sul mercato, hanno ricevuto le critiche anche da molti sostenitori della Ferragni.

PIOGGIA DI CRITICHE – Ad annunciare l’ultimo lancio della Ferragni è stata proprio l’influencer. È possibile acquistare questo prodotto sul portale web dell’imprenditrice. Ad accompagnare la foto del prodotto è la seguente descrizione: “Sandali con chiusure velcro Logomania e para in gomma 35 mm”.

Ma qual è il motivo che ha portato Chiara Ferragni al centro delle critiche? Da quanto trapelato sul web, ad indignare gli utenti è stato il prezzo: 149 euro. Sui social, infatti, c’è chi ha affermato: “149 euro per scarpe di plastica è vergognoso”.

Questo dettaglio, inaspettatamente, non è piaciuto neanche a molti fan dell’influencer. Infatti, tra i commenti sotto alla foto condivisa da Chiara, infatti, c’è chi ha sostenuto: “Mi piacciono i tuoi prodotti, ma questi non mi convincono”. Queste critiche, però, non hanno affatto scalfito la donna. L’influencer cremonese, infatti, non ha affatto commentato la polemica.