Chiara Ferragni, mamma Marina e la frecciatina a Fedez: “Alcune persone sono come un colino”

Dopo le ultime dichiarazione di Fabrizio Corona, Chiara Ferragni e Fedez sono nuovamente tornati al centro del gossip. Davanti al caos scoppiato in questi ultimi giorni, ad intervenire è stata Marina Di Guardo, la mamma della chiacchierata imprenditrice digitale.

Un gesto social della donna ha attirato l’attenzione del popolo del web. Secondo gli utenti dei social, infatti, la madre di Chiara avrebbe lanciato una frecciatina all’oramai ex genero.

LA FRECCIATINA AL RAPPER – Fabrizio Corona ha lanciato una bomba nel suo podcast Falsissimo, accusando Fedez di aver condotto una doppia vita con la sua ex amante, Angelica Montini. Chiara, dal canto suo, ha confermato quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi.

Corona, però, non ha smesso di lanciare scoop. Successivamente, infatti, Fabrizio ha parlato di un presunto flirt tra Achille Lauro e la Ferragni, avvenuto quando quest’ultima era ancora sposata con Federico.

Nel bel mezzo di questa tempesta, è arrivato anche un messaggio significativo dalla madre di Chiara, Marina Di Guardo, che ha pubblicato su Instagram una citazione che sembra non essere affatto casuale: “Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto.” Molti hanno subito pensato che il messaggio fosse diretto all’ex genero, Fedez, accusato di non aver saputo apprezzare l’amore ricevuto.