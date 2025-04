Non si placa la polemica attorno a Chiara Ferragni, finita ancora una volta nell’occhio del ciclone per un contenuto postato sui social in un momento considerato da molti poco opportuno. La regina delle influencer italiane, infatti, ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con una t-shirt bianca decorata da una grande fragola rossa e una scritta provocatoria: “Me and my little tts against the world”, ovvero “Io e le mie piccole tettine contro il mondo”.

Il post è apparso proprio poche ore dopo la diffusione della notizia della morte di Papa Francesco, deceduto nella mattinata di lunedì. Un tempismo che ha scatenato l’indignazione di molti utenti, in particolare di quanti hanno ritenuto il gesto inadeguato e irrispettoso, considerando il lutto che ha colpito milioni di fedeli nel mondo.

Sotto la controversa foto, le reazioni non si sono fatte attendere. Il post ha subito acceso gli animi degli utenti, molti dei quali hanno espresso disappunto per quella che hanno definito una scelta fuori luogo. “Tempismo infelice per questo tipo di contenuti”, ha scritto una follower. “Un’altra uscita di cattivo gusto”, ha aggiunto un’altra. Non sono mancati i commenti pungenti, come quello che recita: “Ti sei accorta che è morto il Papa?”. Un’ondata di critiche ha travolto l’influencer, accusata di scarsa sensibilità e di non aver mostrato alcuna forma di rispetto o partecipazione al lutto collettivo per la scomparsa del pontefice.

Ma non sono mancati i sostenitori dell’imprenditrice digitale: numerosi follower hanno preso le sue difese, sottolineando come non sia obbligatorio manifestare cordoglio sui social e che ogni utente ha il diritto di condividere ciò che ritiene opportuno.

Chiara Ferragni, dal canto suo, ha scelto il silenzio, evitando ogni tipo di replica alle critiche. Nel frattempo, resta protagonista anche del gossip: secondo alcuni rumors, la relazione con Giovanni Tronchetti Provera avrebbe superato una crisi. I due, recentemente paparazzati insieme, appaiono affiatati e sereni, smentendo le voci su una presunta rottura.