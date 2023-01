Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale e influencer, è molto seguita dai suoi follower, i quali seguono attentamente ogni suo movimento. Nelle scorse ore, infatti, la donna ha pubblicato un video ironico su TikTok che però ha lasciato qualche dubbio agli occhi dei fan. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nuova gravidanza in arrivo?

L’influencer, nel video in questione, guarda intenerito una foto di Leone con la seguente didascalia: “Questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri”. Successivamente, appare una foto della piccola Vittoria con la seguente didascalia: “Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”.

Tuttavia, l’espressione fatta dalla Ferragni a seguito di questa foto ha lasciato intendere che in futuro potrebbero esserci altri figli. Non solo, anche Fedez giorni fa fece intendere di volere un terzo figlio e allargare la famiglia.

Insomma, al momento crediamo non ci sia una gravidanza imminente ma in futuro l’idea potrebbe essere più che concreta. Al momento, l’imprenditrice ha un evento molto più importante al quale pensare: la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice della prima e ultima serata.

Voci sulla gravidanza

Non è la prima volta nel corso di quest’anno che la Ferragni viene accostata ad una terza gravidanza. Ma non solo, Fedez e Chiara sono stati travolti anche da alcuni rumor inerenti ad una possibile crisi. in sostanza, purché se ne parli.