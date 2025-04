Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui

Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di lui.

CRISI SUPERATA, MA A DELLE CONDIZIONI – Da quanto vociferato in questi giorni, sembrava giunta al capolinea la storia d’amore tra l’influencer e il manager di Pirelli. Lo stesso magazine di Alfonso Signorini ha parlato di un litigio tra loro due, che avrebbe portato la coppia a trascorrere un weekend distanti.

L’imprenditore è stato avvistato a Portofino, al telefono nel tentativo di chiarire, mentre la Ferragni è stata in un agriturismo insieme alle amiche, la sorella Francesca e Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale è stata vista in lacrime mentre controllava il telefono. La crisi, però, è rientrata poco dopo.

La rivista ha paparazzato Chiara e Giovanni passeggiare per le vie di Milano mano nella mano. La coppia è poi stata raggiunta dal papà di lei, dai piccoli Leone e Vittoria e dalla sorella per pranzare insieme. I due sono stati spesso paparazzati insieme, mostrandosi disponibili ai paparazzi e sarebbe proprio questo a non andare giù alla famiglia Tronchetti Provera.

Secondo quanto rivelato dall’esperto del web Alessandro Rosica, il riavvicinamento tra Giovanni e la nota influencer sarebbe stato accolto con cautela dalla famiglia di lui. Il consenso, infatti, sarebbe arrivato solo a patto di mantenere la massima discrezione: niente esposizione pubblica, zero apparizioni sui social.

La famiglia Tronchetti Provera, da sempre molto attenta alla privacy, non avrebbe mai visto di buon occhio la visibilità costante legata all’immagine di lei. Non a caso, da quando stanno insieme, lei ha evitato accuratamente di condividere contenuti che li ritraggano insieme, fatta eccezione per qualche storia con il cane di lui. Un compromesso che, a quanto pare, l’influencer è disposta ad accettare pur di proteggere questo nuovo capitolo sentimentale.