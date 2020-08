Chiara Ferragni, nuovo insulto per l’influencer: la risposta lascia i fan stupiti

Non è la prima volta che Chiara Ferragni fa i conti con i cosiddetti hater sui social network. Dopotutto, se sei l’influencer più famosa del mondo (con oltre 20 milioni di follower), una critica devi aspettartela per forza. In questi giorni, è stata rivolta alla Ferragni una nuova infondata lamentela, vediamo nel dettaglio.

NUOVO INSULTO A CHIARA FERRAGNI – La nota influencer e imprenditrice in questi giorni si trova in giro per l’Italia in vacanza, assieme alla sua famiglia. La Ferragni condivide ogni momento delle sue giornate e aggiorna costantemente i suoi fan, i quali sognano ad occhi aperti di poter vivere una vita come la sua.

Tuttavia, oltre a ricevere commenti positivi, Chiara Ferragni è spesso oggetto di critiche e insulti da parte di chi, invece, non tollera il suo lavoro, o semplicemente non apprezza la persona per come si mostra sui social. In queste ore, un nuovo insulto è stato rivolto a Chiara Ferragni, la quale però ha risposto in modo del tutto elegante e professionale.

Nello specifico, la Ferragni ha pubblicato uno scatto in costume seduta su un muretto mentre prende il sole. Un utente, una donna per l’esattezza, l’ha accusata di portare troppo trucco e che se prendesse un po’ di sole non avrebbe motivo di “mettere lo stucco sul viso”.

LA RISPOSTA DELLA FERRAGNI – Chiara Ferragni non si è mai tirata indietro alle provocazioni e ha deciso, anche questa volta, di rispondere in maniera pacata, elegante e professionale. L’influencer si è limitata solo di commentare: “Che bello le donne che si supportano l’un l’altra”. E voi da che parte state?