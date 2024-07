Chiara Ferragni, nuovo silenzio sui social: qual è il motivo dietro?

Con lo scandalo provocato dal Balocco-gate, Chiara Ferragni si è vista crollare l’impero costruito in questi anni. Sebbene siano trascorsi mesi da quando è scoppiata la bufera, Chiara Ferragni continua ad essere al centro delle chiacchiere e dell’attenzione del web.

Nonostante il suo essere tornata attiva sui social, l’influencer ha spesso deciso di assentarsi per brevi periodi. È ciò che è accaduto negli ultimi giorni, tanto da spingere i fan quale sia il motivo dietro a quest’ultimo silenzio della Ferragni.

SILENZIO SUI SOCIAL – Tornata sui social dopo lo scandalo del Balocco-gate, la Ferragni si è spesso reinventata. Nonostante questi tentativi, però, le aziende continuano a non voler scegliere l’imprenditrice digitale come volto per rappresentarli. Le poche sponsorizzazioni fatte da Chiara si sono rivelate un fallimento, facendo scoppiare il caos sui social.

Negli ultimi giorni la Ferragni ha nuovamente deciso di mettere in pausa la sua attività sui social. Ovviamente questa sua ennesima assenza non è affatto passata inosservata all’occhio attento del popolo del web.

Dietro a questo silenzio, c’è chi lo vede come una pausa per riorganizzare le idee e mettere in atto una nuova strategia vincente. Ovviamente si tratta di teorie, non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.