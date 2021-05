Chiara Ferragni, osa con i calzini bianchi e le ciabatte: i follower non approvano

Oltre ad essere un’imprenditrice digitale dal successo oltre oceano, Chiara Ferragni è divenuta oramai un’icona di stile, facendo divenire moda ogni capo indossato. Questa volta, però, neanche i follower più affezionati sono riusciti ad apprezzare l’ultimo look indossato dall’influencer. Dietro a questa scelta, però, c’è un motivo.

CALZINI BIANCHI E CIABATTE – In una recente foto scattata a Chiara, i fan hanno potuto ammirare il suo look sportivo. Nonostante la tuta Barrow e la borsa griffata, precisamente una Birkin di Hermés nera, all’occhio attento degli utenti di Instagram non è sfuggito un dettaglio: i calzini bianchi e le ciabatte. L’accostamento della Ferragni ha ovviamente portato alla polemica, facendo arricciare il naso anche ai suoi follower più affezionati.

C’è chi sotto la foto ha commentato con “Ma uscire in ciabatte e calze ma direi di no anche se sei Chiara Ferragni!” e chi ha voluto ironizzare anche in quest’occasione: “Quando sotto sessione suona il corriere e ti tocca scendere in calzini e ciabatte”. Nonostante questo accostamento non sia stato gradito da tanti, dietro questa scelta c’è un motivo preciso: non si tratta infatti di una qualsiasi paio di ciabatte.

Quelle che Chiara ha indosso sono le famose Yeezy Slides, disegnate da Kanye West per Adidas e indossate da volti famosi a livello internazionale. Questa calzatura è stata infatti sfoggiata da Billie Eilish e Kendall Jenner.

Ma quanto costa questo modello che ha portato Chiara al centro della polemica? Stando a quanto riportano i siti di e-commerce, il prezzo delle Yeezy Slides oscilla tra i 500 e i 1200 euro, a seconda del colore e della taglia. Nei siti di resell è possibile accaparrarsi questo modello con 300 euro. Il prezzo di vendita originale è invece 60 euro.