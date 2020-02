Chiara Ferragni, parla dopo la polemica del privé in pizzeria: “La bufala me la metta nel piatto”

In questi giorni, la nota influencer Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo il post del pizzaiolo campano, Francesco Martucci. La vicenda ha acceso il web in queste ultime 24 ore, ma è subito arrivata la smentita dei Ferragnez.

LA TELEFONATA DELLA FERRAGNI – È nato tutto dal post di Francesco, pizzaiolo della pizzeria I Masanielli di Caserta. Su Facebook, Martucci ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla nota influencer. Nella conversazione telefonica, la donna avrebbe chiesto al pizzaiolo un tavolo in una sala privata. Da quanto riportato dall’uomo stesso, la sua risposta è stata: “No, Chiara, noi non abbiamo privé. Per noi, i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”. Un post che ha scatenato non poche polemiche, facendo finire la Ferragni al centro delle critiche. Sono stati in molti, però, ad accusare il pizzaiolo di volersi fare pubblicità con la vicenda.

LA RISPOSTA DEI FERRAGNEZ – Non è stato risparmiato neanche lo stesso Francesco che, successivamente, ha pubblicato altri due post su Facebook. Non è bastato, però, spiegare di essere stato vittima di uno scherzo telefonico. Infatti, Fedez e Chiara Ferragni hanno comunque voluto dire la loro su Instagram. Tramite le sue IG Stories, l’influencer ha scritto: “Caro @pizzaiolo ho letto della “bufala” secondo la quale avrei prenotato nel suo ristorante a Caserta solo a patto di essere nel privé. Non ho mai pianificato una cena a Caserta, ma quando succederà me la metta nel piatto, la “bufala!, perché quella è buona sempre (con o senza privé)”.