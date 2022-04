Chiara Ferragni, Pasqua nello storico hotel sul lago di Como: quanto costa a notte?

Dopo il difficile periodo che la famiglia ha dovuto affrontare, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere la Pasqua lontano da Milano. La coppia e i due figli, Leone e Vittoria, hanno infatti soggiornato nell’Hotel Tramezzo. Ciò che in molti si sono chiesti è: quanto costa una notte nella storica struttura?

QUANTO COSTA A NOTTE L’HOTEL? – Come fatto da molti italiani, anche i Ferragnez hanno deciso di staccare la spina durante le festività pasquali. La famosa famiglia social ha quindi trascorso la Pasqua lontano da Milano, optando per il bellissimo e lussuoso Hotel Tramezzo.

Una vera e propria meta di relax, ideale per i Ferragnez dopo quanto accaduto. Come mostrato sui social, infatti, Fedez si è dovuto sottoporre ad un’importante operazione per asportare un raro tumore neuroendocrino del pancreas. In quest’occasione, ovviamente, non è mancato il sostegno e il supporto della moglie.

Fondato nel 1910, l’albergo è dotato di ben tre piscine, di una spiaggia privata e di un enorme parco dove potersi rilassare lontano dagli occhi indiscreti. Come dimostrato anche in altre occasioni, l’hotel risulta essere una delle mete preferite da Chiara Ferragni e dal marito.

Ma quanto costa trascorrere una notte nella struttura? Da quanto emerso, si parte da un costo già abbastanza alto: 1820 euro con colazione inclusa. Se si opta anche per il menù ristorante di Gualtiero Marchesi, si arriva a pagare 2095 euro a notte.